В стране и мире В Приднестровье предотвращено покушение на лидера ПМР Красносельского Андрей Аркадьев Как утверждается, операция готовилась по указанию украинских спецслужб. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике предотвращено покушение на лидера ПМР Вадима Красносельского. Как утверждает Министерство госбезопасности республики, преступление готовилось по указанию представителей СБУ. Покушение удалось предотвратить. Подозреваемые уже задержаны, в настоящее время с ними работают следственные органы. Задержанные дают показания. Отмечается, что в центре города Тирасполь планировался теракт с большим числом погибших. Злоумышленники собирались таким образом устранить первых лиц республики. В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Приднестровье является поводом для обеспокоенности. В российском Минобороны обвинили Киев в активизации подготовки к вторжению в Приднестровье и констатировали угрозу миротворческому контингенту в республике. Экспертное мнение и аналитика