В стране и мире Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу Анна Назайкина Сегодня утром появились сообщения о взрывах в некоторых городах и областях страны. © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Сирены воздушной тревоги звучат во всех регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению страны. Сегодня утром сообщалось о взрывах в некоторых украинских городах и областях. По всей территории страны объявлялась воздушная тревога. Позже Минобороны России заявило, что в качестве ответа на нападение украинских националистов на села в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия. Были поражены элементы военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Экспертное мнение и аналитика