В стране и мире В Киеве и Харькове прозвучали взрывы Анна Касаткина Воздушная тревога звучит в восточной и центральной частях Украины. © Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: В Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городах Украины звучат взрывы. В восточной и центральной части страны звучит воздушная тревога. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, взрывы произошли в Голосеевском и Святошинском районах города. Глава Харькова Игорь Терехов также предупредил о серии взрывов в городе. Руководитель Одесской области Максим Марченко заявил о попадании в объект энергетической инфраструктуры. По данным издания «Страна», взрывы также были слышны Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Экспертное мнение и аналитика