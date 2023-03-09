В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Воздушная тревога звучит в восточной и центральной частях Украины.
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В Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городах Украины звучат взрывы. В восточной и центральной части страны звучит воздушная тревога.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, взрывы произошли в Голосеевском и Святошинском районах города.
Глава Харькова Игорь Терехов также предупредил о серии взрывов в городе. Руководитель Одесской области Максим Марченко заявил о попадании в объект энергетической инфраструктуры.
По данным издания «Страна», взрывы также были слышны Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.