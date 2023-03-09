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Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8

14:16 09.03.2023
Вражеский истребитель и многоцелевой вертолет были уничтожены истребительной авиацией ВКС России.
Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство заявило об уничтожении за сутки двух пилотируемых летательных аппаратов врага - истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков. 

Что же до украинского вертолета Ми-8, то он был сбит нашими ВКС в районе Новогродовки на территории ДНР. 

Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили пять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Никольское, Благодатное (ДНР), Кременая (ЛНР), Берестовое (Харьковская область), Червоный Маяк (Херсонская область). 

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 78 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 102 районах. 

Кроме этого, в районе Воздвиженки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 110-й мехбригады врага. А в районе Часова Яра противник потерял РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Еще Минобороны России рассказало о потерях врага за сутки на различных направлениях. 

На Купянском направлении неприятель лишился двух БМП, пяти других боевых бронированных машин и двух автомобилей, также потеряв до 50 боевиков. 

Краснолиманское направление отметилось для врага потерей 115 боевиков, трех боевых бронированных машин, двух пикапов и самоходной гаубицы «Гвоздика».

Боевые действия на Донецком направлении стоили киевскому режиму суточных потерь более чем 135 боевиков, трех боевых бронированных машин, трех пикапов, четырех других автомобилей, двух гаубиц Д-20, гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-1. 

Южно-Донецкое и Запорожское направления стали ареной нанесения артиллерийских ударов ВС РФ, в ходе которых за сутки были уничтожены до 65 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. 

Не Херсонском направлении враг тоже понес потери. За сутки он лишился там четырех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и двух гаубиц Д-30.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 399 самолетов, 218 вертолетов, 3 366 беспилотников, 410 ЗРК, 8 241 танка и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 816 единиц специальной военной автотехники.

Также в Минобороны России рассказали об ударе возмездия по инфраструктуре Украины в ответ на теракты в Брянской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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