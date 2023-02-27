Песков заявил, что ситуация в Приднестровье является поводом для обеспокоенности

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Сообщения о том, что Киев при поддержке Запада готовит провокацию против Приднестровья, является поводом для беспокойства для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что провокация готовится извне.

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для обеспокоенности. Ситуацию провоцируют извне, мы знаем, как наши оппоненты как в киевском режиме, так и в европейских странах способны на провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, 23 февраля в Минобороны России сообщили, что киевский режим собирает военную технику в районе Приднестровья. Провокация украинских властей несет прямую угрозу расположенному там российскому миротворческому контингенту. В МИД РФ заявили, что любые действия со стороны НАТО или Киева против жителей региона будут рассматриваться как нападение на Россию.