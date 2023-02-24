МО РФ: Киев копит военную технику и развертывает артиллерию у границы с Приднестровьем

В российском оборонном ведомстве предупредили, что адекватно отреагируют на готовящуюся военную провокацию.

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Минобороны России фиксирует скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Приднестровьем, развертывание артиллерии на огневых позициях. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

«В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях», - заявили в МО РФ.

Отмечается также, что количество украинской беспилотной авиации над Приднестровской Молдавской Республикой заметно увеличилось. В МО полагают, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу миротворческому контингенту в республике.

«Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим готовится к вооруженной провокации против Приднестровья с привлечением националистического батальона «Азов»*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать наступление Вооруженных сил РФ с территории Приднестровья, считают в ведомстве.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.