Рэпер Птаха попал под обстрел на территории ДНР

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На территории Донецкой Народной Республики в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения под обстрел попал рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя Давид Нуриев), который прибыл в зону спецоперации, чтобы выступить с концертом перед нашими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовом ведомстве ДНР.

«Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась», - сказал собеседник агентства.

Известные артисты нередко приезжают в зону специальной военной операции, чтобы дать концерт для бойцов ВС РФ, выполняющих боевые задачи на передовой. Ранее в зону СВО приехали российские рок-музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов, солист группы «Агата Кристи». Они выступили с концертной программой для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО). В концертную программу вошли как всеми любимые композиции, так и новые песни. Бойцы тепло встретили артистов и подпевали известным хитам.