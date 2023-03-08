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Посольство РФ в США: утечки СМИ по «Северным потокам» допускаются намеренно

Максим Крюков
05:23 08.03.2023
Российский советник-посланник Андрей Леденев отметил, что взаимовыгодное сотрудничество России и Европы всегда было у Вашингтона как «бельмо на глазу».
Посольство РФ в США: утечки СМИ по «Северным потокам» допускаются намеренно
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Российский советник-посланник Андрей Леденев прокомментировал утечки в американские средства массовой информации от анонимных источников о диверсиях на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». По его словам, подобные сообщения направлены на то, чтобы сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в этом деле.

Леденев также обратил внимание на то, что материал о якобы непричастности американских спецслужб к подрыву «Северных потоков» мгновенно получил «зеленый свет» в местном инфополе.

«Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на ту же тему», - приводит его слова посольство России в США.

Дипломат добавил, что местным правительствам, которые «откровенно смаковали уничтожение» трубопроводов, явно есть что скрывать. Леденев также отметил, что взаимовыгодное сотрудничество РФ и Европы всегда было у Вашингтона как «бельмо на глазу».

«Убеждены, что справедливость в итоге восторжествует. Будем прилагать для этого все усилия», - резюмировал советник-посланник.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утечки в западные средства массовой информации о подрыве «Северных потоков» допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и собирается всячески уводить внимание аудитории от фактов. Она также призвала западные режимы взять в проработку материалы журналистского расследования Сеймура Херша.

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