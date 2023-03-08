Адвокат экс-мэра Белгорода заявила, что его задержали при попытке улететь в Узбекистан

Бывшего главу Белгорода Антона Иванова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

© Фото: Администрация города Белгорода

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан в московском аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан. Об этом сообщила его адвокат Елена Палымова.

Она уточнила, что ее подзащитного задержали еще 6 марта.

«Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения», - сообщила адвокат ТАСС.

Сегодня Антона Иванова арестовали. Такое решение приняли в Свердловском районном суде. Чиновника подозревают в получении крупных взяток. Как отмечает Бел.ру, Иванов получил автомобиль за 3 миллиона рублей.

Отметим, что до того, как стать мэром, Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС.

В прошлом году за взятку арестовали бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Мосгорсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.