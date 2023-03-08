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ТАСС: силовики задержали экс-мэра Белгорода

Иван Линдеманн
13:52 08.03.2023
Как сообщили источники агентства, Антона Иванова подозревают в получении взяток.
ТАСС: силовики задержали экс-мэра Белгорода
© Фото: Администрация города Белгорода
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Силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу.

О конкретной сумме взяток и от кого они были получены, источники ТАСС не сообщают. По данным Бел.ру, речь идет об уголовном деле на фоне проверки в «Ипотечной корпорации», которую возглавлял Иванов.

Антон Иванов руководил администрацией Белгорода с конца 2021 года по октябрь 2022 года. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию.

Напомним, что в середине января 2023 года по делу о получении взятки был заключен под стражу заммэра Владивостока Алексей Ляйфер.

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