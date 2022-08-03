Суд приговорил экс-депутата Белоусова к 10 годам строгого режима

Экс-депутат обвиняется в получении взятки в размере трех миллиардов рублей.

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Мосгорсуд приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Прокурор просил приговорить обвиняемого к 14 годам колонии.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», - заявил судья.

Также Белоусов был оштрафован на 500 миллионов рублей, лишен медали «За заслуги перед Отечеством» и права занимать определенные должности в течение трех лет.

По сообщениям СК РФ, Белоусов вместе с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за распределение заказов на строительство и ремонт автомобильных дорог. К коррупционной схеме могли быть привлечены жена и теща экс-депутата.