Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота

Артем Чекалин заявил, что золото ему выдали в банке вместо долларов.

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Муж блогера Лерчек прокомментировал проведенный накануне в их доме обыск. Артем Чекалин на своей странице в Instagram* объяснил откуда у семьи огромное количество драгоценных металлов и десять паспортов.

«И про восемь килограмм золота. Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото, оттуда взялось золото», - сказал супруг Валерии Чекалиной.

Большое количество документов мужчина объяснил тем, что в семье пять человек. У каждого, по словам Артема Чекалина, по два заграничных паспорта.

Напомним, накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лерчек в связи с неуплатой налогов с продажи фитнес-марафонов в размере более 300 миллионов рублей. По данным следствия, блогер использовала упрощенную систему налогообложения, что является в данном случае нарушением.

Также, по данным Mash, в доме семьи при обыске нашли восемь золотых слитков. Также правоохранители обнаружили около десяти российских паспортов.

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