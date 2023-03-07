Mash: золотые слитки обнаружены в доме блогера Лерчек в ходе обысков

Как утверждается, правоохранители также обнаружили в доме Чекалиных паспорт США и десять паспортов РФ.

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Восемь золотых слитков были найдены силовиками в доме блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, передает Mash. Было отмечено, что стоимость каждого слитка составляет практически 4,5 млн рублей по курсу Центробанка.

Кроме того, утверждается, что в ходе обысков в доме звезды Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) правоохранители обнаружили американский паспорт, а также около десяти российских паспортов.

По данным Telegram-канала 112, Чекалина вместе с мужем планировала выехать из страны, однако теперь супругам придется находиться под подпиской о невыезде.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лерчек в связи с неуплатой налогов с продажи фитнес-марафонов в размере более 300 миллионов рублей. Как отметили в СК, блогер использовала упрощенную систему налогообложения.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.