Reuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять гаубицы со своими запчастями на Украину

Власти Южной Кореи уверяют, что не поддерживают передачу вооружений Киеву.

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Власти Южной Кореи одобрили экспорт на Украину польских гаубиц Krab с южнокорейскими запчастями. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщил агентству директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи, власти рассмотрели и одобрили экспорт шасси гаубицы, произведенного в республике.

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрации программы оборонных закупок. — Прим.ред.)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт», - цитирует его RT.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что власти не поддерживают передачу вооружений Украине.

Ранее в Южной Корее заверили, что не собираются поставлять летальное вооружение Киеву. Перед этим издание Wall Street Journal опубликовало материал о якобы имевшей место секретной сделке между Вашингтоном и Сеулом о закупке у Южной Кореи 100 тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей переправки на Украину.