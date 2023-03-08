Reuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять гаубицы со своими запчастями на Украину
Власти Южной Кореи одобрили экспорт на Украину польских гаубиц Krab с южнокорейскими запчастями. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщил агентству директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи, власти рассмотрели и одобрили экспорт шасси гаубицы, произведенного в республике.
«Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрации программы оборонных закупок. — Прим.ред.)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт», - цитирует его RT.
В то же время собеседник агентства подчеркнул, что власти не поддерживают передачу вооружений Украине.
Ранее в Южной Корее заверили, что не собираются поставлять летальное вооружение Киеву. Перед этим издание Wall Street Journal опубликовало материал о якобы имевшей место секретной сделке между Вашингтоном и Сеулом о закупке у Южной Кореи 100 тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей переправки на Украину.