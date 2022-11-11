В Южной Корее заверили, что не намерены поставлять Украине летальное оружие
Сеул заявил, что не планирует менять свою позицию относительно поставок смертоносного вооружения на Украину.
© Фото: Robin Hausmann imageBROKER.com Globallookpress
Сеул заверил, что по-прежнему не собирается поставлять летальное вооружение Киеву. Как обозначили в министерстве обороны Южной Кореи, правительство полностью придерживается своей изначальной позиции в данном вопросе.
Соответствующие сведение передает агентство Ренхап со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Накануне издание Wall Street Journal опубликовало материал о якобы имевшей место секретной сделке между Соединенными Штатами и Южной Кореей. По сообщению СМИ, Вашингтон договорился с Сеулом о закупке 100 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы позже переправить боеприпасы на Украину.