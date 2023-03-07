Освобожденные из украинского плена военнослужащие приземлились в Подмосковье

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На одном из аэродромов Подмосковья приземлился борт с российскими военнослужащими, которые вернулись на Родину в результате переговорного процесса по обмену пленными с украинской стороной. В плену им грозила смертельная опасность.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что с подконтрольной Киеву территории вернулись 90 российских военных. Военнослужащим предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Также были опубликованы кадры прибытия на территорию России освобожденных из украинского плена бойцов ВС РФ. Видео разместил в Telegram-канале депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.