Армия Опубликованы кадры прибытия в Россию освобожденных пленных Андрей Аркадьев Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 90 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. © Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram Читайте нас на: Опубликованы кадры прибытия на территорию РФ освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Видео разместил в Telegram-канале депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. «Сегодня проходит очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Министерство обороны РФ возвращает в Россию 90 российских бойцов», - написал он. Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 90 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Все прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего их направят на лечение. Экспертное мнение и аналитика