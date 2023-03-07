МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнослужащих

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 90 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщило Минобороны.

Освобожденных пленных доставят в Москву военно-транспортными самолетами. Военнослужащим предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что все освобожденные уже получают не только медицинскую, но и психологическую помощь.

Сегодня на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на рост потерь противника по сравнению с январем. По его словам, потери неприятеля в личном составе за февраль превысили 11 тысяч человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.