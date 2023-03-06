Глава Федерации спортивной гимнастики РФ назвал несправедливым отстранение Винер на два года

По словам Василия Титова, с юридической точки зрения будет изучен вопрос подачи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.

© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал несправедливым отстранение Ирины Винер от международных соревнований. По его словам, решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики является несправедливым.

«Решение, на мой взгляд, слишком жесткое, слишком несправедливое. Мы, безусловно, не согласны с решением», - сказал Титов в интервью «Известиям».

По его словам, решение по апелляции будет приниматься отдельно. Этот вопрос изучат с юридической точки зрения.

Ранее стало известно, что президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренера национальной команды Ирину Винер отстранили на два года от работы на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Ей запрещено участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль.