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Столтенберг не планирует продлевать мандат генсека НАТО после истечения полномочий в сентябре

Семен Лавров
05:22 12.02.2023
Официальный представитель НАТО заявила, что у генерального секретаря альянса нет намерений продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре.
Столтенберг не планирует продлевать мандат генсека НАТО после истечения полномочий в сентябре
© Фото: John Macdougall, dpa, globallookpress
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Йенс Столтенберг может покинуть пост генерального секретаря Североатлантического альянса в сентябре этого года, когда истечет срок его полномочий. Это следует из заявления официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», - приводит ее слова ТАСС.

При этом отмечается, что действующий генсек продлевал его уже три раза. Столтенберг занимает этот пост почти девять лет.

В январе этого года он заявил, что исключает возможность нормализации взаимоотношений с Россией даже после окончания боевых действий на Украине. Также он говорил, что конфликт примет затяжной характер и союзникам не стоит недооценивать нашу страну.

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