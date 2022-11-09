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Меньшее зло: пресса назвала кандидатов на роль нового главы НАТО

Россина Бодрова
Алиса Краузе
00:24 09.11.2022
Кому из мировых политиков может выпасть шанс возглавить НАТО после ухода Столтенберга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency Globallookpress
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Главой НАТО может стать внучка украинского националиста, нынешний вице-премьер Канады Христя Фриланд. Такие сведения появились накануне в американской прессе. В целом, кандидатура будущего лидер Североатлантического альянса - тема обсуждаемая.

Но если такие фигуры, как глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес или экс-премьер королевства Борис Джонсон обществу известны, то появление Фриланд в списке - событие весьма неожиданное. По данным The New York, она числится среди основных кандидатов в преемники Йенсу Столтенбергу, который покинет свой пост уже следующей осенью.

Семья канадки украинского происхождения мигрировала на новое место жительства в период Второй мировой, объявив себя жертвами войны. Родной дед Фриланд, Михаил Хомяк, был главредом ультранационалистических газет: под его авторством возводился культ личности Гитлера. Его перу принадлежат крайне антисемитские статьи, насквозь пропитанные ненавистью к евреям.

Сохранилось и письмо Хомяка в одно из немецких учреждений, которое занималось распределением еврейской собственности. Судя по изложению, дед Фриланд был первым в очереди за трофеями Холокоста в Кракове и рассчитывал на вознаграждение за свою деятельность.

«Она - этическая украинка. Мы знаем, что в Канаде очень большая украинская община, и ее влияние на политику этой страны существенное. И, скажем так, этот фактор мог бы сыграть определенную роль», - предположила президент Российской Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

Сама Фриланд через представителя дала понять, что пока сосредоточена на служении канадцам. Должность лидера альянса относится к более номинальным. Замглавы российского МИД Александра Грушко, бывший постпред России в НАТО, в интервью программе Звезды «Между тем» отметил, что генсек управляет канцелярией, а то, что он произносит, согласовывается на верхах.

«США доминируют в альянсе. Я хотел бы напомнить знаменитое высказывание первого генерального секретаря НАТО лорда Исмей, который таким образом характеризовал само предназначение НАТО - держать Америку в Европе, Германию под Европой и Россию (Советский Союз он имел в виду, конечно) - вне Европы», - высказался заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

В списке кандидатов на этот раз преимущественно женщины, и всех их объединяет тема поддержки Украины и ослабления России. Президент Словакии Зузана Чапутова, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Последняя уже высказалась, что на такой карьерный рост не рассчитывает.

«New York Times может написать что угодно. Но вероятность того что мне сделают такое предложение, минимальна», - заметила она.

Так сложилось традиционно, что американец - главный офицер НАТО, а вот генеральный секретарь - всегда европеец. За историю альянса четырежды на посту лидера был представитель Италии - один генсек и трое исполняющих обязанности. Трижды правили Великобритания и Нидерланды, также возглавляли блок бельгийцы, испанцы, датчане и немцы.

Официального процесса выбора генерального секретаря не существует. Все обсуждается по дипломатическим каналам. Мнения не всегда сходятся. Так, в 2009 году возникли разногласия насчет кандидатуры Расмуссена - свое вето накладывала Турция.

Тому, кому достанется этот пост, придется нелегко. Своим участием в украинском кризисе, а следовательно растратой бюджета и зарождающимся внутренним расколом, альянс подвел себя максимально близко к критической черте за всю историю своего существования.

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