Шойгу поблагодарил матерей за сыновей, защищающих Отечество в ходе спецоперации

Также Сергей Шойгу отметил вклад медсестер, которые под украинскими пулями вытаскивают раненых бойцов с полей сражений.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность матерям России за то, что они вырастили защищающих страну сыновей.

«Я хотел бы сегодня с этой трибуны сказать огромное спасибо всем вам. Матерям, которые вырастили своих сыновей, которые сегодня защищают наше Отечество на полях специальной военной операции. Женам, которые ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей», - заявил Шойгу в ходе торжественного мероприятия в ЦАТРА.

Сергей Шойгу вспомнил и врачей, а также медсестер, которые под пулями вытаскивают раненых с поля боя для того, чтобы потом кропотливо и бережно выхаживать их. Министр подчеркнул, что такие женщины выполняют тяжелую и важную для России работу.

Шойгу напомнил, что более тысячи женщин сегодня участвуют в специальной военной операции. Из этого числа 443 отмечены госнаградами, причем заслуженно. Многие ранены.

Напоследок Шойгу обратился ко всем женщинам, сказав спасибо за то, что они берегут домашний очаг и растят детей.

Ранее министр обороны России заявил, что необходимо подготовить большее количество офицеров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.