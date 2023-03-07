Шойгу заявил, что России необходимо подготовить большее количество офицеров

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Министр обороны России заявил о том, что Россия будет готовить больше офицерских кадров.

«Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он отметил, что сегодня в вузах МО РФ готовят по 280 специальностям. При этом возрос интерес к инженерным специальностям, что министр связал с эксплуатацией новейших образцов техники и вооружения.

Как отметил Шойгу, рейтинг востребованных учебных заведений Минобороны возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище.

В этом году Минобороны России планирует набрать около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов. При этом особое внимание будет уделено детям военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ.

Также Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.