Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что России необходимо подготовить большее количество офицеров

13:17 07.03.2023
Министр обороны связал эту необходимость с увеличением численности Вооруженных сил.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России заявил о том, что Россия будет готовить больше офицерских кадров. 

«Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он отметил, что сегодня в вузах МО РФ готовят по 280 специальностям. При этом возрос интерес к инженерным специальностям, что министр связал с эксплуатацией новейших образцов техники и вооружения. 

Как отметил Шойгу, рейтинг востребованных учебных заведений Минобороны возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище. 

В этом году Минобороны России планирует набрать около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов. При этом особое внимание будет уделено детям военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. 

Также Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:11 ОПК
Видео
Шойгу: оснащение подлодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» значительно повысит ее эффективность
13:08 Армия
Видео
Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя
13:05 В стране и мире
Песков: предпосылок для мира на Украине нет, спецоперация продолжится
12:51 Армия
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
12:01 В стране и мире
Mash: золотые слитки обнаружены в доме блогера Лерчек в ходе обысков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.