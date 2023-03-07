Шойгу заявил, что России необходимо подготовить большее количество офицеров
Министр обороны России заявил о том, что Россия будет готовить больше офицерских кадров.
«Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он отметил, что сегодня в вузах МО РФ готовят по 280 специальностям. При этом возрос интерес к инженерным специальностям, что министр связал с эксплуатацией новейших образцов техники и вооружения.
Как отметил Шойгу, рейтинг востребованных учебных заведений Минобороны возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище.
В этом году Минобороны России планирует набрать около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов. При этом особое внимание будет уделено детям военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ.
Также Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.