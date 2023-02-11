Дуда ответил на вопрос о поставках польских F-16 на Украину

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что финальный вердикт об отправке самолетов киевскому режиму должен быть «совместным решением союзников» по НАТО.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос об отправке киевским властям истребителей F-16 является крайне серьезным для властей.

«Решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», - сказал он в интервью BBC.

Польский лидер добавил, что Варшава имеет в своем арсенале менее пятидесяти самолетов F-16, и республика столкнется с «серьезной проблемой» в случае потери даже определенной части техники. Дуда подчеркнул, что финальный вердикт по поставкам истребителей Киеву должен быть «совместным решением союзников» по Североатлантическому альянсу.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передать киевскому режиму боевые самолеты, но не будет действовать в первых рядах. Польские власти, добавил он, допускают передачу истребителей Украине только при условии участия в этом других членов ЕС, у которых больше современной боевой авиации.