Богатая палитра автомобилей: как сейчас выглядит особняк блогера Лерчек

Предположительно, в темном автомобиле с включенными фарами могут находиться правоохранители.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, снятые у дома блогеров-миллионников Валерии (известной под ником Лерчек) и Артема Чекалиных, против которых было возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов.

На кадрах, снятых нашим корреспондентом, видно, что рядом с особняком Лерчек в настоящий момент стоят мятный Mercedes и затонированный Volkswagen. Также у входа в дом припаркованы еще две иномарки - сиреневого и розового цвета.

Предположительно, в темном автомобиле с включенными фарами могут дежурить правоохранители.

Ранее Следственный комитет показал кадры работы правоохранителей в доме Чекалиных. Адвокат семьи Михаил Мушаилов заявил в беседе со «Звездой», что сейчас супруги находятся в подразделении СК.