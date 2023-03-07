Адвокат Мушаилов заявил, что блогеры Чекалины являются свидетелями по уголовному делу

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Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема в беседе со «Звездой» сообщил, что в настоящий момент супруги находятся в одном из подразделений Следственного комитета.

«Проводятся следственные действия. Семья Чекалиных - свидетели», - добавил Михаил Мушаилов.

Сегодня Mash сообщил, что во время обысков у Чекалиных нашли восемь слитков чистого золота, каждый из которых весит килограмм и стоит около 4,5 миллиона рублей.

Также сообщалось, что блогеры планировали выехать из России, однако теперь они будут находиться под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело против знаменитых блогеров Чекалиных. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов.