Шойгу: на Донецком и Купянском направлении освобождено пять населенных пунктов

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в результате наступательных действий российских войск удалось освободить пять населенных пунктов на Донецком и Купянском направлениях. Об этом он сообщил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам главы российского оборонного ведомства, под российский контроль перешли Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Кроме того, наши войска продолжают освобождать Артемовск. Министр добавил, взятие этого города позволит российским военным и дальше наступать вглубь обороны противника.

Как утверждает Шойгу, потери вооруженных сил Украины в личном составе растут, в феврале они составили более 11 тысяч человек. Это на 40% больше, чем за январь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.