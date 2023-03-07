Армия Шойгу заявил, что спланировано более 43 тысяч мероприятий к празднованию Дня Победы Министр обороны России подчеркнул, что это особенно важно в контексте беспринципной информационной войны, которую развернули страны Запада. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о сорока трех тысячах мероприятий, спланированных ко Дню Победы в этом году. «Мы не имеем права допустить, чтобы уроки страшной трагедии, к которой нацизм привел человечество в XX веке, были извращены и забыты. На этом должны быть сконцентрированы усилия органов военного управления в подготовке празднования Победы. Всего спланировано более 43 тысяч мероприятий», - сказал он. Глава российского оборонного ведомства обвинил Соединенные Штаты и Запад в ведении информационной войны против РФ. По словам Шойгу, противники нашей страны лгут о том, что их вклад был основным в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Министр призвал положить конец фальсификации истории. Экспертное мнение и аналитика