В Кремле заявили, что Вашингтон не хочет завершения конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с заявлением МИД КНР, что конфликт затягивает «невидимая рука», и обвинил во всем США.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что нет секрета в том, кто затягивает конфликт на Украине. Ранее глава МИД Китая заявил, что это делает чья-то «невидимая рука».

«Здесь мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем, это рука не невидимая. Это рука видимая. И это рука США. Это рука Вашингтона», - заметил Песков.

Он подчеркнул, что именно Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта и делают все, чтобы он продолжался.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье. Как отметил источник РИА Новости, дискуссии по этому вопросу не несут для Москвы и Пекина никакой ценности.