Песков: предпосылок для мира на Украине нет, спецоперация продолжится

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Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, специальная военная операция продолжится для достижения ее целей и задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва с большим вниманием относится к соображениям из Пекина, в частности, в области его мирных инициатив, однако сейчас предпосылок для урегулирования конфликта мирным путем нет.

«Продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло этой ситуации нет. Поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что завершению конфликта на Украине препятствует Вашингтон.