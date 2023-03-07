Песков: предпосылок для мира на Украине нет, спецоперация продолжится
Россия достигнет своих целей путем проведения СВО, отметил пресс-секретарь президента.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, специальная военная операция продолжится для достижения ее целей и задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва с большим вниманием относится к соображениям из Пекина, в частности, в области его мирных инициатив, однако сейчас предпосылок для урегулирования конфликта мирным путем нет.
«Продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло этой ситуации нет. Поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», - сказал Песков.
Представитель Кремля также заявил, что завершению конфликта на Украине препятствует Вашингтон.