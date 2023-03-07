Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

РФ неоднократно заявляла, что дискуссии по сирийскому химическому досье не несут никакой ценности.

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Российская Федерация и Китайская Народная Республика отказались выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по сирийскому химическому досье. Об этом сообщил источник РИА Новости в Совбезе ООН, отметив, что Москва и Пекин не видят ценности в этой дискуссии.

Российская сторона неоднократно призывала реже проводить заседания СБ ООН по этой теме, поскольку они не несут никакой ценности.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что РФ выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье. Дипломат подчеркнул, что подобные методы не только «неубедительны», но и «прямо нарушают принципы ОЗХО».

Также зампостпреда обвинил организацию в применении двойных стандартов и неэффективности «ретроспективных расследований». По его словам, технический секретариат ОЗХО опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных правительству Сирийской Арабской Республики.