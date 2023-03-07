В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Максим Крюков
04:01 07.03.2023
РФ неоднократно заявляла, что дискуссии по сирийскому химическому досье не несут никакой ценности.
Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Российская Федерация и Китайская Народная Республика отказались выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по сирийскому химическому досье. Об этом сообщил источник РИА Новости в Совбезе ООН, отметив, что Москва и Пекин не видят ценности в этой дискуссии.

Российская сторона неоднократно призывала реже проводить заседания СБ ООН по этой теме, поскольку они не несут никакой ценности.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что РФ выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье. Дипломат подчеркнул, что подобные методы не только «неубедительны», но и «прямо нарушают принципы ОЗХО».

Также зампостпреда обвинил организацию в применении двойных стандартов и неэффективности «ретроспективных расследований». По его словам, технический секретариат ОЗХО опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных правительству Сирийской Арабской Республики.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:16 В стране и мире
В Белом доме заявили о неизменной позиции относительно поставок F-16 Киеву
22:02 В стране и мире
Испания потребовала от США забрать загрязненную плутонием почву из Паломареса
20:52 Спорт
Международная федерация гимнастики на два года отстранила Ирину Винер
20:17 В стране и мире
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 тысяч
19:10 В стране и мире
ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Популярное
Видео
Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.