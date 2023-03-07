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Лейтенант-медик Маркова: надо победить эмоции, потому что людям на передке тяжелее

Виктория Косогляденко
12:34 07.03.2023
Лейтенант Кристина Маркова призналась, что, несмотря на естественный страх во время обстрелов, панике никто не поддавался.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Они спасают раненых и ставят на ноги, даже если делать это приходится ценой собственной жизни. Врачи и медсестры российского медицинского отряда специального назначения трудятся в зоне спецоперации с самого ее начала.

Они всегда рядом с нашими военнослужащими и в любой момент готовы оказать профессиональную медицинскую помощь. Женщинам медотряда приходилось спасать бойцов во время минометного и артиллерийского обстрелов госпиталя. Никто не отступил. Каждая удостоена государственной награды - медали за спасение погибавших.  

Обеспечивала раненых лекарствами лейтенант Кристина Маркова. Тоже награждена медалью «За спасение погибавших». Кристина признается, что во время обстрелов было страшно, но панике никто не поддавался. Девушки спокойно и хладнокровно выполняли свою работу - спасали тяжелораненых бойцов, чтобы каждый вернулся домой к своим матерям, женам и детям.

«Когда какая-то напряженная ситуация, много работы, о каких-то эмоциях даже не думаешь. Это приходит уже потом, когда приходишь домой, ложишься спать - домой, я имею в виду, в комнату к себе, - тогда начинаешь потихонечку осмысливать. И понимаешь, либо ты остаешься с эмоциями один на один и в них тонешь, или собираешься с силами, идешь дальше, потому что людям там, на передке, намного тяжелее, чем нам здесь», - прокомментировала Маркова. 
 

Ранее военнослужащие группировки «Восток» поздравили медсестер отряда спецназначения с 8 Марта.

К ним присоединились и ракетчики из подмосковной Власихи - они поздравляли женщин на улице и дарили им цветы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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