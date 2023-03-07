Военнослужащие РВСН поздравили жительниц Власихи с Международным женским днем

Офицеры Центра обеспечения Командования РВСН останавливали женщин, которые проходили мимо Дома офицеров, и дарили им букеты цветов, а также произносили теплые слова.

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В подмосковном городе Власиха, где расположен главный гарнизон Ракетных войск стратегического назначения, офицеры Центра обеспечения Командования РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Военные останавливали женщин, которые проходили мимо Дома офицеров, и дарили им букеты цветов, а также произносили теплые слова. В этот момент музыканты оркестра Центра связи исполняли попурри из популярных мелодий.

Ранее военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 8 Марта поздравили жительниц города Белогорск, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. Жительницы Белогорска объединились в движение «Армейская посылка». Женщин поблагодарили за вклад в общую победу, труд на благо военнослужащих - участников спецоперации и поздравили с праздником весны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.