Советник Пушилина Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска
Российские войска контролируют почти половину Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», - сказал он в эфире канала «Россия 24».
Накануне чиновник озвучил находящийся в оперативном окружении в Артемовске численный состав вооруженных формирований Украины. По его словам, речь шла примерно о 10 тысячах украинских боевиков. Гагин также вчера заявил, что наши войска контролировали все подъезды к населенному пункту. Между тем испанская газета El Pais писала о серьезных потерях украинской стороны в боях за этот город.
Между тем Минобороны сегодня обнародовало видеозапись о работе наших танкистов в зоне специальной военной операции. На кадрах показано, как экипажи двигаются, ведут стрельбу. Также представлено видео работы автомата заряжания.