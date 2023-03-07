Советник Пушилина Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

По словам чиновника, российская артиллерия и другая техника уже в городе.

© Фото: РИА Новости

Российские войска контролируют почти половину Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», - сказал он в эфире канала «Россия 24».

Накануне чиновник озвучил находящийся в оперативном окружении в Артемовске численный состав вооруженных формирований Украины. По его словам, речь шла примерно о 10 тысячах украинских боевиков. Гагин также вчера заявил, что наши войска контролировали все подъезды к населенному пункту. Между тем испанская газета El Pais писала о серьезных потерях украинской стороны в боях за этот город.

Между тем Минобороны сегодня обнародовало видеозапись о работе наших танкистов в зоне специальной военной операции. На кадрах показано, как экипажи двигаются, ведут стрельбу. Также представлено видео работы автомата заряжания.