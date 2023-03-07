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Экипажи Т-90М полностью уничтожили украинскую противотанковую батарею

11:09 07.03.2023
Кроме того, огнем из 125-мм пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России обнародовало видеозапись о работе танкистов Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Съемки ведутся с различных ракурсов снаружи и внутри машин.

Также показано, как машины маневрируют, продемонстрировано ведение огня из танковой пушки в движении и стрельба из пулемета танка. Также представлены кадры работы автомата заряжания.

В описании к видео сказано, что для продвижения наших мотострелковых подразделений Т-90М выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Огнем из 125-мм орудий были уничтожены позиции украинских боевиков.

Также сообщается, что разведчик, корректирующий стрельбу танков, попал под минометный обстрел неприятеля, но продолжил работу. Он передал танкистам координаты орудий, из которых вооруженные формирования Украины вели огонь, а они полностью уничтожили вражескую батарею.

Ранее корреспондент Анатолий Бородкин в сюжете «Звезды» показал, как готовят военнослужащих к боям на переднем крае.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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