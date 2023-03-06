Жена Байдена оценила идею тестирования ее мужа на умственные способности

Супруга действующего президента США Джилл Байден отказалась даже обсуждать вариант, при котором ее муж будет проходить тесты на умственные способности.

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Супруга президента США Джилл Байден заявила, что ее муж - Джо Байден не будет проходить тест на умственные способности и назвала саму идею проведения подобных исследований «смехотворной».

«Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое», - заявила первая леди в интервью телеканалу CNN.

Идея тестировать первых лиц государства и кандидатов на этот пост старше 75 лет на здравость рассудка принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и бывшему представителю США в ООН Никки Хейли. Она сама планирует принять участие в президентской гонке в 2024 году. Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания ее мужа на второй строк – преклонный возраст. На момент потенциального переизбрания Байдену будет 82 года.

«Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину и встретиться с президентом Зеленским?», - возмутилась супруга главы Белого дома.

Ранее ряд американских СМИ распространили сообщения о том, что Байден может сообщить о своих планах по переизбранию в ближайшие недели. Как ожидается, окончательное решение действующий лидер США примет к весне.

Не оставляет планов вновь занять овальный кабинет в Белом доме и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он намерен не допустить переизбрания Джо Байдена на второй срок, так как, по его мнению, Америка этого не выдержит.