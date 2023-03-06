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Жена Байдена оценила идею тестирования ее мужа на умственные способности

Ян Брацкий
05:45 06.03.2023
Супруга действующего президента США Джилл Байден отказалась даже обсуждать вариант, при котором ее муж будет проходить тесты на умственные способности.
Жена Байдена оценила идею тестирования ее мужа на умственные способности
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Супруга президента США Джилл Байден заявила, что ее муж - Джо Байден не будет проходить тест на умственные способности и назвала саму идею проведения подобных исследований «смехотворной».

«Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое», - заявила первая леди в интервью телеканалу CNN.

Идея тестировать первых лиц государства и кандидатов на этот пост старше 75 лет на здравость рассудка принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и бывшему представителю США в ООН Никки Хейли. Она сама планирует принять участие в президентской гонке в 2024 году. Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания ее мужа на второй строк – преклонный возраст. На момент потенциального переизбрания Байдену будет 82 года.

«Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину и встретиться с президентом Зеленским?», - возмутилась супруга главы Белого дома.

Ранее ряд американских СМИ распространили сообщения о том, что Байден может сообщить о своих планах по переизбранию в ближайшие недели. Как ожидается, окончательное решение действующий лидер США примет к весне.

Не оставляет планов вновь занять овальный кабинет в Белом доме и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он намерен не допустить переизбрания Джо Байдена на второй срок, так как, по его мнению, Америка этого не выдержит.

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