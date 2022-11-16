Трамп рассказал о своих планах в случае победы на выборах в 2024 году

25-ый президент США заявил о своем намерении вновь участвовать в президентской гонке во вторник.

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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах на участие в президентских выборах 2024 года, а также о своих основных задачах на посту главы государства.

По словам 45-ого президента США, одна из главных его целей - не допустить переизбрания Дожо Байдена, нового срока правления которого Америка просто не выдержит.

«Я говорю это не со смехом, говорю со слезами» - подчеркнул Трамп.

Кроме этого экс-президент заявил, что Америка пока не достигла пика своего величия.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США» - передают слова Трампа РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. Ожидается, что его основным оппонентом в грядущей гонке станет нынешний лидер страны Джо Байден.