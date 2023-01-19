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The Hill: в предстоящие недели Байден может объявить о выдвижении на второй президентский срок

Марина Крижановская
08:19 19.01.2023
Указывается, что инцидент с обнаруженными у него секретными государственными документами не повлиял его на планы по выдвижению на второй срок.
The Hill: в предстоящие недели Байден может объявить о выдвижении на второй президентский срок
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Globallookpress
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В американских СМИ появилась информация, что президент Джо Байден может о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента 2024 года в ближайшие недели.

Издание The Hill со ссылкой на источники, имеющие отношение к предвыборной кампании, пишет, что Байден может анонсировать свое намерение баллотироваться на второй срок 7 февраля этого года. В этот день планируется его обращение к Конгрессу США. Также сообщается, что ближе к весне будет сделано более официальное заявление.

«Все еще очень много работы, и ничего не изменилось», - приводит издание слова одного из источников информации.

Упоминается и скандал, возникший вокруг персоны нынешнего президента Соединенных Штатов из-за обнаруженных у него секретных документов. Отмечено, что этот инцидент не повлиял на планы по выдвижению Байдена на второй срок. В то же время в Демократической партии, к которой принадлежит Байден, выразили опасения, что дело с секретными документами нанесет ему урон.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Байден украл секретные бумаги и спрятал их в своем кабинете. Утверждается, что бумаги были обнаружены в кабинете в аналитическом центре. За небрежное отношение к документам такого уровня наказание может составлять до 10 лет заключения.

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