В ООН заявили, что Гутерриш следит за добросовестной выдачей виз дипломатам

Генсек ООН Гутеррш лично следит, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в Нью-Йорке, получали визы.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш следит за добросовестной выдачей виз США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам.

«Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», - цитирует РИА Новости официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Напомним, представительница России выступая на заседании группы открытого состава по информационно-коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН Ирина Тяжлова заявила, что Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она потребовала от Секретариата ООН принять меры для пресечения подобной пагубной практики.

Также ранее посольство ФРГ отказало в предоставлении въездных виз ряду сотрудников Россотрудничества, которые направлялись на мероприятие по русской культуре. Захарова назвала такую выходку «как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную».