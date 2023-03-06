В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ООН заявили, что Гутерриш следит за добросовестной выдачей виз дипломатам

Евгений Ушаков
22:55 06.03.2023
Генсек ООН Гутеррш лично следит, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в Нью-Йорке, получали визы.
В ООН заявили, что Гутерриш следит за добросовестной выдачей виз дипломатам
© Фото: Eskinder Debebe UN Photo Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш следит за добросовестной выдачей виз США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам.

«Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», - цитирует РИА Новости официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Напомним, представительница России выступая на заседании группы открытого состава по информационно-коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН Ирина Тяжлова заявила, что Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она потребовала от Секретариата ООН принять меры для пресечения подобной пагубной практики.

Также ранее посольство ФРГ отказало в предоставлении въездных виз ряду сотрудников Россотрудничества, которые направлялись на мероприятие по русской культуре. Захарова назвала такую выходку «как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:16 В стране и мире
В Белом доме заявили о неизменной позиции относительно поставок F-16 Киеву
22:02 В стране и мире
Испания потребовала от США забрать загрязненную плутонием почву из Паломареса
20:52 Спорт
Международная федерация гимнастики на два года отстранила Ирину Винер
20:17 В стране и мире
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 тысяч
19:10 В стране и мире
ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Популярное
Видео
Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.