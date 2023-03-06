США отказали дипломатам из России в визах на сессию по информтехнологиям в ООН

Дипломаты должны были принять участие в комитете ООН по информационным и коммуникационным технологиям.

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Официальный Вашингтон в очередной раз отказал в визах нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в рабочей группе по информационно-коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. Об этом сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы. Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», - подчеркнула Тяжлова.

Россия требует от Секретариата ООН принять меры, чтобы не допустить отказа США в выдаче виз российским дипломатам.

«Хотели бы обратиться к председателю и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики. Наш приоритет - обеспечить подлинное равноправие среди участников группы», - заявила Тяжлова.

Это не первый случай визовой дискриминации граждан России со стороны Соединенных Штатов. Ранее 34 сотрудника постоянного представительства России при ООН и члены их семей не могли вернуться на родину из-за определенной визовой политики в отношении российских дипломатов.