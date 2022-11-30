Посольство ФРГ отказало в визах работникам Россотрудничества для поездки на мероприятие по русской культуре

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики заявила, что посольство Германии в Москве отказало в выдаче виз некоторым сотрудникам Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), которые направлялись на мероприятие по русской культуре в ФРГ.

«Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли, в частности, Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения, в том числе и авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию», - сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона рассматривает эту выходку «как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную».

Ранее постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО, в которой осудило невыполнение Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на 33-ю сессию Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, прошедшей в Париже. Сообщается, что два сотрудника МИД России не смогли вовремя получить визы во Францию, хотя данный запрос с указанием дат и целей поездки был направлен заблаговременно через консульский отдел посольства Франции в РФ в Москве.