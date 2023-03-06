Министр обороны Великобритании заявил, что армия страны устарела 15 лет назад

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Военная техника армии Великобритании на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене». Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на конференции по обороне и безопасности портала Conservative Home.

«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене», - подчеркнул Уоллес.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания не сможет командовать силами быстрого реагирования НАТО в связи с упадком собственных вооруженных сил и нехваткой боеприпасов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что из-за военной помощи Украине, солдатам в Великобритании не хватает боевой техники и боеприпасов. А ранее руководитель комитета по обороне британского парламента заявил, что в случае боевых действий стране хватит военных ресурсов на пять дней.