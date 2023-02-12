© Фото: XYZ PICTURES, imageBROKER.com, GlobalLookPress

Великобритания не сможет командовать силами быстрого реагирования НАТО в связи с упадком собственных вооруженных сил и нехваткой боеприпасов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

В статье говорится, что НАТО неофициально просило Германию возглавить командование, так как британские ВС не могут предоставить пять тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию в течение двух - пяти дней. Автор статьи пишет, что из-за военной помощи Украине, солдатам в Великобритании не хватает боевой техники и боеприпасов, а их инструкторы заняты подготовкой боевиков киевского режима.

Накануне руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае ведения боевых действий Великобритании хватит военных ресурсов на пять дней.