Financial Times: в случае конфликта Британии хватит боеприпасов на пять дней Семен Лавров Великобритания столкнулась с серьезным дефицитом боеприпасов, считает депутат Эллвуд. По его мнению, армии в случае конфликта хватит снарядов только на пять дней. © Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Великобритании хватит боеприпасов лишь на пять дней ведения боевых действий. Об написала газета Financial Times со ссылкой на руководителя комитета по обороне британского парламента Тобиаса Эллвуда. «Высокий уровень инфляции и затраты на замену отправленного Украину оборудования создали "действительно мрачную картину" и привели к серьезному и истощению военных запасов», - приводит фрагмент статьи РИА Новости. По его мнению, британская армия столкнулась с сильным дефицитом зенитных и противотанковых ракет, переданных Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично побывал в Великобритании, где встретился с королем Карлом III и премьером страны Риши Сунаком. После переговоров глава британского правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.