Financial Times: в случае конфликта Британии хватит боеприпасов на пять дней

Великобритания столкнулась с серьезным дефицитом боеприпасов, считает депутат Эллвуд. По его мнению, армии в случае конфликта хватит снарядов только на пять дней.

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Великобритании хватит боеприпасов лишь на пять дней ведения боевых действий. Об написала газета Financial Times со ссылкой на руководителя комитета по обороне британского парламента Тобиаса Эллвуда.

«Высокий уровень инфляции и затраты на замену отправленного Украину оборудования создали "действительно мрачную картину" и привели к серьезному и истощению военных запасов», - приводит фрагмент статьи РИА Новости.

По его мнению, британская армия столкнулась с сильным дефицитом зенитных и противотанковых ракет, переданных Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично побывал в Великобритании, где встретился с королем Карлом III и премьером страны Риши Сунаком. После переговоров глава британского правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.