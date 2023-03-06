Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Начальник штаба Тихановской Мария Мороз и члены КС Ольга Ковалькова и Сергей Дилевский также предстали перед судом и были приговорены к 12 годам лишения свободы каждый.

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Минский суд заочно признал лидера белорусской оппозиции, по совместительству экс-кандидата на пост президента страны Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, рассказывает агентство «БелТа».

Тихановская была признана виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистской организации, призывах к санкциям против Белоруссии и разжигании ненависти и социальной розни. Однопартийцы Тихановской Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский также получили по 12 лет лишения свободы. Все фигуранты дела находятся за границей.

Тихановская живет в Литве с августа 2020 года. Она уехала туда из Белоруссии вскоре после президентских выборов. По данным белорусской Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов. Его главный соперник, Тихановская, получила 10,1%. Белорусская оппозиция считает результаты сфальсифицированными и утверждает, что Тихановская победила. В Белоруссии начались массовые демонстрации, в которых приняли участие сотни тысяч жителей страны, однако протесты были быстро подавлены.

Напомним, в декабре 2021 года суд в Белоруссии признал мужа Светланы Тихановской виновным по четырем статьям УК Белоруссии и приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии. Единомышленница Светланы Тихановской Мария Колесникова также признана виновной в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и отправлена в колонию на 11 лет.