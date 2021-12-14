Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

Анна Касаткина
15:03 14.12.2021
По данным следствия, обвиняемый и его приближенные долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в стране.
Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии
© Фото: Сергей Тихановский, ВКонтакте
Читайте нас на:

Суд в Белоруссии вынес приговор мужу кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. 

Приговор вынесен на выездном заседании Гомельского областного суда в следственном изоляторе. Тихановского признали виновным по четырем статьям УК Белоруссии: ч. 1 ст. 293 («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»), ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»), ч. 1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), передает портал БЕЛТА.

По данным следствия, обвиняемый и его приближенные долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в стране. Тихановский также открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей на YouTube и в Telegram, разжигая вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности. В Гродно в мае прошлого года обвиняемые организовали незаконное массовое мероприятие, сопровождающееся грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти, гласят материалы дела.

Кроме того, как доказал суд, в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, адресуя угрозы председателю комиссии.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении покинувшей страну Светланы Тихановской и оппозиционера Павла Латушко. Их обвиняют в самовольном присвоении власти. Следствие полагает, что обвиняемые граждане организовали фиктивные органы госвласти и управления, а также псевдопредставительства Белоруссии на территории иностранных государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:24 В стране и мире
Рособрнадзор озвучил формат и сроки проведения ЕГЭ в 2022 году
12:54 В стране и мире
В Кремле объяснили блокировку резолюции СБ ООН по климату
12:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры явки в полицию подозреваемой в хищении 20 миллионов рублей красноярской кассирши
09:53 Армия
Силы ЧФ приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции
08:30 Армия
Видео
Замминистра обороны Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на авиационном заводе имени Чкалова
Популярное
«Говорит с трудом»: подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии после реанимации
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Диетолог назвала полезную привычку для желающих похудеть
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.