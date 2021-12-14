Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

Суд в Белоруссии вынес приговор мужу кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Приговор вынесен на выездном заседании Гомельского областного суда в следственном изоляторе. Тихановского признали виновным по четырем статьям УК Белоруссии: ч. 1 ст. 293 («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»), ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»), ч. 1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), передает портал БЕЛТА.

По данным следствия, обвиняемый и его приближенные долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в стране. Тихановский также открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей на YouTube и в Telegram, разжигая вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности. В Гродно в мае прошлого года обвиняемые организовали незаконное массовое мероприятие, сопровождающееся грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти, гласят материалы дела.

Кроме того, как доказал суд, в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, адресуя угрозы председателю комиссии.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении покинувшей страну Светланы Тихановской и оппозиционера Павла Латушко. Их обвиняют в самовольном присвоении власти. Следствие полагает, что обвиняемые граждане организовали фиктивные органы госвласти и управления, а также псевдопредставительства Белоруссии на территории иностранных государств.