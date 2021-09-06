Белорусских оппозиционеров Знака и Колесникову отправили в колонию на 10 и 11 лет

Члены президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Такое решение в понедельник, 6 сентября, принял Минский областной суд.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку - на срок 10 лет... Колесниковой - на срок 11 лет», - цитирует ТАСС приговор судьи.

Знак будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Колесникова - в исправительной колонии в условиях общего режима.

Оппозиционеров признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату госвласти и иных действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и Интернета.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован в Верховном суде. По словам защитников обвиняемых, они воспользуются этой возможностью.

Колесникову и Знака задержали по вышеуказанным обвинением в начале сентября прошлого года. С того момента и по настоящее время они находятся под стражей.