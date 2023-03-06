Россия не хочет, чтобы информация о ее Вооруженных силах попала в руки стран, приостановивших свои обязательства в рамках Венского документа или лукаво относящихся к исполнению взятых на себя обязательств в его рамках.

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Россия отказалась предоставить ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах в рамках Венского документа, как это было ранее. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление Ассоциации по контролю над вооружениями из Америки.

Согласно РБК, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия не хочет, чтобы информация о ее Вооруженных силах попала в руки стран, приостановивших свои обязательства в рамках Венского документа или лукаво относящихся к исполнению взятых на себя обязательств в его рамках.

Ранее Гаврилов рассказал «Звезде» о бессилии военной промышленности стран НАТО.

Кроме этого, дипломат назвал основных выгодоприобретателей от военных поставок Киеву.