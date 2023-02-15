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Дипломат Гаврилов назвал основных выгодоприобретателей от военных поставок Киеву

Игнат Далакян
21:27 15.02.2023
Российский дипломат отметил, что помощь Запада Украине в первую очередь выгодна корпорациям ВПК этих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daniel Karmann dpa Globallookpress
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В военной помощи киевскому режиму в выигрыше остаются основные корпорации военно-промышленного комплекса стран НАТО. С таким мнением поделился в беседе со «Звездой» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Большинство помощи, которые западные страны оказывают другим странам, идет в принципе (60-70 процентов из 100%) идет своим поставщикам. Этим же определяются и поставки из США и стран НАТО. Например, нет снарядов - начинают строить заводы по производству снарядов. Инвестиции и так далее. Самой Украине достается незначительное количество денег», - объяснил Гаврилов.

Как рассказывает дипломат, Соединенные Штаты дают кредит по ленд-лизу, за который непонятно, каким образом украинский народ будет расплачиваться.

Константин Гаврилов также добавил, что история повторяется - США таким же образом укрепились во времена Первой мировой войны и вышли из кризиса 1930-х годов за счет производства вооружений, военной техники, боеприпасов и ленд-лизу.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о бессилии военной промышленности стран Североатлантического альянса. По словам дипломата, военная промышленность стран НАТО не справляется с военными заказами, которые предназначаются для отправки на Украину.

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