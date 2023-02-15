Дипломат Гаврилов рассказал о бессилии военной промышленности стран НАТО

По словам российского дипломата, промышленность стран Североатлантического альянса уже не справляется с военными заказами, которые используются в конфликте на Украине.

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Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе со «Звездой» усомнился в здравом смысле дипломатии стран Европейского союза и блока НАТО.

«Знаете, с западноевропейской дипломатией, с "еэсовской" и "натовской" дипломатией происходят очень странные вещи. Иногда теряется здравый смысл, логика, дипломатическая тактичность и так далее», - сказал Гаврилов, отвечая на вопрос о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на сегодняшнем выступлении в Европарламенте.

Таким образом российский дипломат прокомментировал слова Борреля, который заявил, что не понимает тех, кто хочет прекратить вооружать Киев, при этом накануне он же не исключил использование европейского фонда мира для финансирования военной помощи Украине. Также Гаврилов напомнил, что глава дипломатии ЕС уже не раз демонстрировал «не очень лицеприятные качества», когда выражался о Европе, как о «цветущем саде, а вокруг - джунгли».

Кроме того, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями рассказал о «военном бессилии» западных стран.

«Даже военная промышленность стран НАТО не справляется с заказами. То есть находится в военном бессилии. Если мы тратим приблизительно, как говорят эксперты, до 40 тысяч снарядов в день, то украинцы не могут уже себе позволить и 10 тысяч. Представляете уровень какой?», - рассказал дипломат.

Гаврилов также рассказал, что сейчас наступает серьезный перелом в проведении специальной военной операции РФ на Украине, а поездки украинского президента Владимира Зеленского по странам Европы показывают о панике, которая царит в рядах НАТО.

Ранее мы рассказывали, что саммит НАТО в Брюсселе показал отсутствие единства по вопросу военной помощи Украине. Одним из главных вопросов встречи было предоставление киевскому режиму Западом истребителей, однако, о поставке боевых самолетов так и не было объявлено.